Россиянка оценила еду в Таиланде фразой "тут не похудеешь"

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Россиянка Александра поехала на отдых в Таиланд и подробно рассказала о местной пище. Она призналась, что на тайской кухне похудеть точно не выйдет, несмотря на обилие рыбной продукции и фруктов.
В первую очередь она разобрала популярные фруктовые шейки из пюре. По ее словам, мякоти туда добавляют только 1/5 часть, а остальное составляют сахарный сироп со льдом. Калорийность такого напитка получается довольно высокая.
Сахар тайцы добавляют буквально повсюду – и в мясные, и рыбные блюда.
"Даже к нарезке фруктов тайцы часто прилагают пакетик сахара. Он реально повсюду!" – делится россиянка.
Также очень популярной добавкой является глутамат натрия, из-за которого туристы съедают больше местной еды. И обилие соли заставляет их больше пить фруктовых шейков, чтобы утолить жажду.
Еще тайцы много готовят во фритюре с добавлением огромного количества масла. Они жарят в кляре рыбу, курицу, субпродукты и картошку, поэтому многие российские туристы поправляются после подобных поездок.
Однако россиянка уверяет, что набранные за отдых килограммы очень быстро уходят, когда человек возвращается в привычный режим.
"Получите удовольствие от местной кухни! А если много гулять по пляжу и плавать, тогда можно остаться в той же форме, что и приехали", – подытожила Александра.
Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на поездке в Таиланд в 2024 году.
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