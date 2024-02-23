Детям откажут в выезде: как меняются правила пересечения границы РФ с 1 марта

Детям откажут в выезде: как меняются правила пересечения границы РФ с 1 марта
Фото: freepik.com
Без особой метки на документе ребенка просто не выпустят

Весна – начало поры отпусков. Но для родителей несовершеннолетних туристов может оказаться неприятным сюрпризом введение новых правил. Заграничные путешествия становятся все сложнее. Сократилось количество стран, где ждут российских туристов, из-за ошибок в загранпаспортах стали отказывать в вылете. А теперь нововведения коснулись детей.

С 1 марта правила выезда детей до 14 лет за границу изменились. Отныне, чтобы маленькие туристы смогли поехать с родителями на отдых, на их свидетельстве о рождении нужен красный штамп на обороте – отметка о гражданстве РФ. Ставится она по месту жительства в территориальном подразделении по вопросам миграции.

Это новшество относится к юным россиянам, выезжающим только со свидетельством о рождении. Кроме того, всего пять стран согласны принимать юных россиян только с этим документом: Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия, Казахстан, Киргизия. Подростков старше 14, имеющих загранпаспорт, изменения не касаются. Не потребуется отметка и в государствах, с которыми у нашей страны пока договоренности не заключены: например, Индия, Турция, Таиланд и другие.

Больше шансов вернуться от пропускного пункта домой у туристов, которые выезжают самостоятельно. Обычно грамотные менеджеры всегда проверяют нужные визы и штампы. Еще один неприятный сюрприз – подразделения, где ставят красную метку, работают только по живой очереди, так что через "Госуслуги" записаться не получится. Придется ждать приема, придя в отделение в рабочее время. Где-то отметку ставят сразу, а где-то придется забирать свидетельство по мере готовности.

Ранее мы напоминали о необходимости проверить загранпаспорта на предмет ошибок.

Источник: 72.ru ✓ Надежный источник
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