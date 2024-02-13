Страна с сомнительной репутацией готовит особые отели для российских туристов

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События, развернувшиеся на международной арене, внесли серьезные корректировки во многие сферы жизни обычных граждан. В частности, сегодня большие неудобства испытывают россияне, любящие путешествовать за рубеж. Однако многие страны все еще рады видеть наших туристов у себя в гостях.
Так, стало известно, что на территории Северной Кореи идет активное строительство новых отелей для приема отдыхающих. Это особый гостиничный комплекс, который рассчитан непосредственно на встречу путешественников из России. В КНДР всегда с особой симпатией относились к нашей стране и ее жителям.
При этом, как известно, Северная Корея обладает весьма сомнительной репутацией в информационном пространстве. Во многом жуть вокруг страны искусственно нагоняют западные пропагандисты. Теперь же у большего числа российских туристов появится замечательная возможность собственными глазами посмотреть, как устроена жизнь в одной из самых закрытых стран мира.
Как передает телеканал RT, на территории туристической базы расположат 17 отелей, 37 гостиниц, почти три десятка различных магазинов, а пляж для отдыха будет протяженностью 4 км.
К слову, ранее россиянам рассказали, как сэкономить на путешествии в Таиланд в 2024-м году.
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