Россиянам рассказали, как сэкономить на путешествии в Таиланд в 2024 году

В горячий сезон можно слетать гораздо дешевле, чем по рыночной цене - нужно лишь знать, как это делается

Зима движется к своему завершению, и россияне уже начинают активно бронировать туры в жаркие страны. Одно из самых популярных направлений за последние годы – это Таиланд. По прогнозам экспертов, предстоящий летний сезон будет горячим: ожидается, что продажи туров превысят 2023-й год на 30%.

Конечно, отдых летом всегда дороже, чем зимой. На это есть своя причина – цены регулируются спросом, который в жаркое время очень высок. Однако даже в такой ситуации хочется сэкономить. Это можно сделать вполне успешно, если разобраться, из чего складывается стоимость отдыха.

Цена тура, который вы решите приобрести, во многом зависит от типа рейса. Так, например, самыми дорогими являются регулярные рейсы в Таиланд. Отдых с перелетом на самолетах компаний "Аэрофлот" и S7 будет значительно дороже. Цена десятидневного отпуска с таким перелетом начинается от 217,2 тыс. руб. на двоих в июне.

Если перевозчик чартерный, то приобрести путевку на райские острова можно от 194,3 тыс. руб. на двоих за 11 ночей. Эту минимальную цену предлагает агентство "Интурист".

Наконец, туры с самыми неудобными стыковочными рейсами с вылетом из Москвы будут стоить еще дешевле. Их цена начинается от 146,9 тыс. руб. на двоих за 9 ночей в июне. Такое предложение делает агентство "ПАКС".

Если вы любитель бронировать жилье самостоятельно, то останется лишь купить билеты на самолет. Для тех, кто предпочитает покупать все отдельно, можно рассмотреть рейсы Москва-Бангкок – от 53,5 тыс. руб. на человека в обе стороны (авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines) и Иркутск-Бангкок – от 56,5 тыс. руб. на человека в обе стороны (авиакомпания S7).