Россиянам посоветовали массово менять загранпаспорта: что случилось

Путешественники не могут пересечь границу

Российских туристов, которые планируют посетить другие страны, не пропускают на российской границе. Причина — бракованные заграничные паспорта. Сообщается, что на пограничном контроле массово разворачивают обладателей 5-летнего документа, выпущенного 2023-2024 годах.

Источник сообщает, что все дело в неправильном шрифте. Во время оформления паспортов случился какой-то технический сбой, и теперь все эти паспорта недействительны. Чтобы определить "годность" документа, следует обратить внимание на две цифры в самой нижней строке — единицу и семерку. Правильный вариант подразумевает написание однерки без нижней черточки. А "тело" семерки должно быть слегка изогнуто.

Известно, что в конце прошлого года правительство России ввело новые правила проверки паспортов на границе. Это было сделано для выявления поддельных документов и недостоверных данных. Наличие орфографических ошибок и неровность некоторых линий теперь считаются признаком недействительного паспорта. Вероятно, именно поэтому сейчас всплыли ошибки, которые были допущены еще в прошлом году.



Сотрудники МФЦ рекомендуют менять паспорта, если есть хоть малейшие сомнения в правильности оформления документов. Это позволит не пропустить свой рейс и наверняка пройти пограничный контроль без лишних вопросов.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует запретить въезд в страны по паспортам без биометрии.