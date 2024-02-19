Евросоюз запретит иностранцам въезд без биометрии с 2024 года

Попасть желающим в Европу будет еще труднее

Европейский союз вводит новую систему Въезда/Выезда (Entry/Exit System, EES), которая предполагает автоматизированную регистрацию иностранных граждан, не имеющих паспорта ЕС, при пересечении внешних границ. Система заработает во второй половине текущего года и затронет как путешественников, желающих оформить краткосрочную визу, так и тех, кто не заинтересован в оформлении документа.

При этом, отмечает телеканал "360", европейские медиа утверждают, что автоматизированная платформа будет запущена 6 октября – после Олимпиады-2024, которая состоится во Франции.

В 2023 году Елисейский дворец просил Брюссель перенести срок введения EES из-за предстоящего проведения Олимпиады, которая станет причиной большого наплыва иностранных гостей. По всей вероятности, Евросоюз пошел Парижу навстречу.

После введения новой системы попасть в ЕС без биометрического паспорта будет невозможно. Система фиксирует личную информацию с данными о целях путешественников. При пересечении границы иностранцы будут обязаны пройти сканирование отпечатков пальцев.