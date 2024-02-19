Топ мест для отдыха вдвоем

Топ мест для отдыха вдвоем
Фото: L. Koch/www.globallookpress.com
На ваш выбор - множество живописных мест, пронизанных романтикой

Поужинать в кафе на побережье, встретить рассвет у берегов Босфора, уединиться на атолле с прекрасными рифами…Спросили руководителя турагентства Your Mango Tour Екатерину Фишбейн, где влюбленные смогут разделить впечатления на двоих.

Мальдивские острова

Уголок рая в Индийском океане – единственная страна, которая ассоциируется исключительно с романтическими каникулами, медовым месяцем или свадьбой на побережье. Это не просто картинка с открытки, это действительно сказка наяву: раскидистые пальмы, белоснежный песок, лазурная вода и уединение, за которым сюда едут влюбленные. Прекрасный сервис сочетается с природой первозданной красоты, каждый здесь может найти что-то по вкусу – понежиться от души на пляже, активно провести время в океанских просторах или приятно провести время на расслабляющих спа-процедурах. Как правило, пары мечтают провести отпуск в виллах, которые стоят на побережье или прямо над ними. В большинстве из них – прозрачный пол и можно, не выходя из домика, наблюдать за красивыми коралловыми садами и удивительным морским миром.

Маврикий

Экзотический остров, утопающий в сочной зелени, раскинулся в бирюзовых водах Индийского океана. Он уже не так далек, как раньше и в последнее время активно набирает обороты среди путешественников. Причины популярности просты: здесь можно увидеть китов, поплавать с кашалотами, полетать на вертолете и увидеть всю красоту острова с высоты птичьего полета – сильное подводное течение создает прекрасную иллюзию подводных водопадов. Это незабываемые впечатления, необычные фотографии и эмоции, которые влюбленная пара навсегда оставит в своих сердцах. Прямые рейсы Аэрофлота помогут приблизить мечту и сделать отдых максимально комфортным.

Сейшелы

Исторически этот архипелаг называют Эдемским садом, а значит, романтика здесь – на каждом шагу. Здесь комфортные отели и виллы, которые способствуют расслаблению и комфорту, прекрасная организация свадебных церемоний, романтических ужинов и незабываемая атмосфера. В отличие от Мальдив, Сейшелы нужно активно изучать – например, отправиться на велосипедах по случайному маршруту в поисках заброшенных и уединенных пляжей и заехать в аутентичное кафе, чтобы на закате съесть свой самый вкусный ужин. А на следующий день отправиться в национальный парк, морской круиз, на дайвинг, прыжок с парашютом или парный спа-ритуал. Любой досуг сделает отпуск на острове незабываемым и одним из ярких в жизни.

Бали

Практически в любом путеводителе по острову можно встретить топовые романтичные места. А поскольку у каждой пары свои представления об идеальном отдыхе, приятно, что выбор на Бали действительно поражает многообразием. Ужин на яхте, прогулки на лошадях с попутным знакомством с балийскими пейзажами, затерянные среди скал живописные бухты, Танабан – фантастически красивое место, где реки впадают в океан и многое другое. Это действительно остров любви – к друг другу, к себе, невероятное по энергетике и атмосфере. Путешествие можно наполнить различными активностями, вроде серфинга или изучения подводного мира или уединиться вдали от людей, чтобы соединиться с природой, помедитировать и насладиться общением со второй половиной.

Стамбул и Каппадокия

Можно ли уединиться в шумном туристическом Стамбуле? Кажется, что это невозможно. Но именно здесь в воздухе витает нечто особенное, что позволяет раствориться в аутентичных улочках, наслаждаться долгими прогулками и пить вкуснейший кофе. Влюбленные могут увидеть огни ночного города с Галатской башни, прогуляться у берегов Босфора, наблюдая за непрерывным движением судов, белоснежными чайками и местными рыбаками. Совсем другой колорит ждет в районах Фенер и Балат, где нет знаменитых достопримечательностей, зато есть милые разноцветные постройки, бесконечные лестницы вверх-вниз и уютные пекарни.

Отправляясь в романтическую Турцию, нужно обязательно побывать в Каппадокии. Это уникальный край с космическим ландшафтом, долинами из скал, национальным парком Гереме, подземными городами и множеством развлечений вроде полета на воздушном шаре. Остановиться можно в пещерной гостинице – не смотря на название и внешний вид снаружи, современные удобства сделают вечер уютным, а впечатления – особенны.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

В Польше заявили о смертельном ударе от Украины: "Безумие"

Европейцы открещиваются от украинцев

Озвучены следующие цели ВС РФ после взятия Авдеевки

Украине предрекли потерю еще нескольких населенных пунктов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей