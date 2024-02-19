Топ мест для отдыха вдвоем

На ваш выбор - множество живописных мест, пронизанных романтикой

Поужинать в кафе на побережье, встретить рассвет у берегов Босфора, уединиться на атолле с прекрасными рифами…Спросили руководителя турагентства Your Mango Tour Екатерину Фишбейн, где влюбленные смогут разделить впечатления на двоих.

Мальдивские острова

Уголок рая в Индийском океане – единственная страна, которая ассоциируется исключительно с романтическими каникулами, медовым месяцем или свадьбой на побережье. Это не просто картинка с открытки, это действительно сказка наяву: раскидистые пальмы, белоснежный песок, лазурная вода и уединение, за которым сюда едут влюбленные. Прекрасный сервис сочетается с природой первозданной красоты, каждый здесь может найти что-то по вкусу – понежиться от души на пляже, активно провести время в океанских просторах или приятно провести время на расслабляющих спа-процедурах. Как правило, пары мечтают провести отпуск в виллах, которые стоят на побережье или прямо над ними. В большинстве из них – прозрачный пол и можно, не выходя из домика, наблюдать за красивыми коралловыми садами и удивительным морским миром.

Маврикий

Экзотический остров, утопающий в сочной зелени, раскинулся в бирюзовых водах Индийского океана. Он уже не так далек, как раньше и в последнее время активно набирает обороты среди путешественников. Причины популярности просты: здесь можно увидеть китов, поплавать с кашалотами, полетать на вертолете и увидеть всю красоту острова с высоты птичьего полета – сильное подводное течение создает прекрасную иллюзию подводных водопадов. Это незабываемые впечатления, необычные фотографии и эмоции, которые влюбленная пара навсегда оставит в своих сердцах. Прямые рейсы Аэрофлота помогут приблизить мечту и сделать отдых максимально комфортным.

Сейшелы

Исторически этот архипелаг называют Эдемским садом, а значит, романтика здесь – на каждом шагу. Здесь комфортные отели и виллы, которые способствуют расслаблению и комфорту, прекрасная организация свадебных церемоний, романтических ужинов и незабываемая атмосфера. В отличие от Мальдив, Сейшелы нужно активно изучать – например, отправиться на велосипедах по случайному маршруту в поисках заброшенных и уединенных пляжей и заехать в аутентичное кафе, чтобы на закате съесть свой самый вкусный ужин. А на следующий день отправиться в национальный парк, морской круиз, на дайвинг, прыжок с парашютом или парный спа-ритуал. Любой досуг сделает отпуск на острове незабываемым и одним из ярких в жизни.

Бали

Практически в любом путеводителе по острову можно встретить топовые романтичные места. А поскольку у каждой пары свои представления об идеальном отдыхе, приятно, что выбор на Бали действительно поражает многообразием. Ужин на яхте, прогулки на лошадях с попутным знакомством с балийскими пейзажами, затерянные среди скал живописные бухты, Танабан – фантастически красивое место, где реки впадают в океан и многое другое. Это действительно остров любви – к друг другу, к себе, невероятное по энергетике и атмосфере. Путешествие можно наполнить различными активностями, вроде серфинга или изучения подводного мира или уединиться вдали от людей, чтобы соединиться с природой, помедитировать и насладиться общением со второй половиной.

Стамбул и Каппадокия

Можно ли уединиться в шумном туристическом Стамбуле? Кажется, что это невозможно. Но именно здесь в воздухе витает нечто особенное, что позволяет раствориться в аутентичных улочках, наслаждаться долгими прогулками и пить вкуснейший кофе. Влюбленные могут увидеть огни ночного города с Галатской башни, прогуляться у берегов Босфора, наблюдая за непрерывным движением судов, белоснежными чайками и местными рыбаками. Совсем другой колорит ждет в районах Фенер и Балат, где нет знаменитых достопримечательностей, зато есть милые разноцветные постройки, бесконечные лестницы вверх-вниз и уютные пекарни.

Отправляясь в романтическую Турцию, нужно обязательно побывать в Каппадокии. Это уникальный край с космическим ландшафтом, долинами из скал, национальным парком Гереме, подземными городами и множеством развлечений вроде полета на воздушном шаре. Остановиться можно в пещерной гостинице – не смотря на название и внешний вид снаружи, современные удобства сделают вечер уютным, а впечатления – особенны.