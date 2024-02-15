Стоит ли переезжать в Европу

При необходимости всегда можно воспользоваться помощью миграционных специалистов

Иммиграция в Европу для многих становится единственной возможностью сменить обстановку, получить образование и работу с высокой заработной платой. Налоговые условия для ведения бизнеса здесь также предлагаются упрощенные, кроме того, многих прельщает возможность путешествовать без виз по множеству стран мира. Именно поэтому иностранные граждане мечтают перебраться в Европу на ПМЖ.



Для того чтобы сделать это, достаточно предпринять одну из мер:

поступить в вуз в Европе;

жениться или выйти замуж, выбрав в качестве супруга гражданина конкретной страны;

трудоустроиться в иностранной компании;

попросить убежища;

воссоединиться с родственниками, проживающими в Европе, документально подтвердив этот факт;

открыть бизнес на территории конкретной страны.

Даже если ни один из перечисленных вариантов не подойдет, оперативным способом получения ВНЖ, а затем и ПМЖ, являются инвестиции в экономику отдельных стран. Естественно, и сумма в данном случае будет немалая, и этот фактор тоже следует учитывать.

В какую страну стоит отправиться на ПМЖ

Выбор подходящего государства для окончательного переезда является важным этапом, и если решение будет принято неверно, то обойтись в дальнейшем этот шаг может очень дорого. В то же время, бывают ситуации, когда решение следует принимать, практически не задумываясь. В этом случае достаточно будет изучить определенные критерии и опции.

Так, например, среди граждан постсоветского пространства в последние годы наиболее востребованными странами для переезда стали Эстония, Латвия, Литва, Кипр, Ирландия, Португалия и ОАЭ. Эти страны выбираются преимущественно из-за возможности перенести сюда имеющийся бизнес.

Иностранцам, которым важно переехать в Европу с семьей, в качестве ключевых факторов предлагаются совершенно другие критерии. Они обращают внимание больше на образование и здравоохранение в конкретной стране. Также, выбирая подходящее государство для постоянного проживания, стоит обращать внимание на те, что максимально удобны с точки зрения климата, логистики и отсутствия каких-либо предубеждений по отношению к конкретным представителям иных государств. Все-таки речь идет о выборе места жительства на максимально длительный срок, а потому оценивать свои возможности стоит изначально трезво, чтобы в дальнейшем полноценно интегрироваться в культуру, изучить язык и полюбить свою новую реальность.

Почему Болгария и Румыния способны стать настоящими воротами в ЕС

Оптимальным решением для переезда в Евросоюз является программа репатриации. Она наиболее выгодна на фоне любых других, так как позволяет оформить гражданство Евросоюза в течение 1,5 лет. Достаточно просто подтвердить свою территориальную или этническую принадлежность к определенным странам.

Для тех, кто сейчас проживает на территории бывшего СССР, самым оптимальным считается переезд в Болгарию и Румынию.

Репатриация в Болгарию

Выступать в качестве претендентов на болгарский паспорт упрощенно могут те, чьи предки были болгарами до третьего поколения. Вполне реально отыскать документальное подтверждение своей этнической принадлежности.

Сроки оформления подданства Болгарии по программе репатриации составляют от 9 месяцев. При этом обязательно придется заплатить госпошлину, однако сумма эта будет незначительной.

Как уехать в Румынию по программе репатриации

Воспользоваться этой программой могут все те же потомки, но только румын до третьей степени. При этом родиться на территории этой страны они должны не позже 1940 года. Для получения гражданства Румынии по репатриации соискатель должен подготовить минимум документов, преимущественно это свидетельства о рождении всех причастных к делу. Практически у каждого из тех, кто проживает на постсоветском пространстве, могут быть соответствующие корни, а потому отыскать их не представляет особого труда. Оформляя гражданство в Румынию, соискатель освобождается от необходимости платить госпошлину, на всю процедуру при этом уходит около полутора лет.

При необходимости всегда можно воспользоваться исчерпывающей консультацией и помощью миграционных специалистов из migrationunion.com, которые знают о репатриации в Болгарию, Румынию и другие страны абсолютно все.