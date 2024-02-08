Турция приняла решение избавиться от репутации "дешевой страны для туристов"

В ближайшее время страна пересмотрит туристическую стратегию

Турция хочет отойти от репутации самого дешевого курорта. Об этом заявил руководитель Федерации отельеров Турции Эркан Ягджи. Он рассказал, что в ближайшее время следует сконцентрироваться не на количестве гостей, а на том, какой доход они приносят. В основном это связано с ростом цен во всех туристических странах мира.

"Турция была известна раньше как дешевое направление, теперь нам нужно преодолеть это", — высказал свое мнение Эркан.

Впрочем, он также отметил, что превращаться в самый дорогой курорт Турция тоже не планирует. Задача на ближайшее время — создать условия для гостей с разными финансовыми возможностями. Начать, по мнению Ягджи, стоит с приведения в порядок цен на отели.

"Не должно быть такого, что трехзвездочный отель стоит так же, как пятизвездочный", — внес ясность руководитель отельеров.

Текущий год будет показательным для туристической сферы Турции, заявил специалист. По его мнению, отдых на курортах Турции заметно подорожал за короткий период времени. Этим летом станет понятно, насколько мир готов воспринимать дорогой отпуск в стране.

Ранее эксперт назвал самый бюджетный курорт для российских туристов на лето 2024 года. По его словам, сейчас россиянам доступно всего несколько вариантов с прямым перелетом.