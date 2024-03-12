Пашинян: Армения покинет ОДКБ, если партнеры не ответят на вопрос Еревана

Пашинян выставил дерзкий ультиматум ОДКБ
Никол Пашинян. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ереван грозится покинуть организацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ должна ответить на вопросы, которые касаются суверенной территории страны. И в случае, если Ереван не устроит позиция партнеров, то государство покинет состав организации. Такой ультиматум он выдвинул во время пресс-конференции.

Панинян заявил, что требует от партнеров ОДКБ определить, какова зона ответственности Армении в составе объединения. Он дополнительно подчеркнул, что Ереван никогда не создавал проблемы, являясь членом организации – все трудности появились только после того, как армянские власти подняли неудобный вопрос о зоне ответственности, на который ответа так и не получили.

Премьер указал, что Ереван продолжает ждать разъяснений на поднятую тему. И если полученный от ОДКБ ответ не будет соответствовать представлениям Армении, то на этом вопрос об участии страны в объединении будет решен.

"В противном случае Республика Армения выйдет из ОДКБ. Когда, я не могу сказать", – подытожил он.

В конце февраля Пашинян заморозил участие Армении в ОДКБ. По его словам, организация не выполняла условия договора о коллективной безопасности в отношении Еревана.

Ранее стало известно, что Армения согласилась поставить на Украину ракеты.

Источник: Aysor

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