Власти Армении заявили о возможности расторгнуть соглашение с РФ о телевещании

Ереван продолжает накалять обстановку

Долгие десятилетия Армения была одним из самых близких союзников России. Однако в последнее время власти этой страны все чаще демонстрируют готовность если не разорвать полностью, то заметно охладить отношения с нашей страной. В кабинете армянских министров выступили с угрозой в адрес России и выставили Москве ультиматум.



Министр высокотехнологической промышленности республики имя объявил, что ереванская администрация при желании может в одностороннем порядке разорвать соглашение с Российской Федерацией по поводу вещания наших телеканалов на территории Армении.



Подробности такой угрозы, явно попирающей свободу слова, армянские власти планируют выслать Москве через несколько дней. В документе будут перечислены требования Еревана по содержанию телепрограмм, которые могут транслироваться в республике. Если наглый ультиматум Армении будет проигнорирован российской стороной, вещание наших каналов в этой стране в принципе может быть прекращено.

"Если эти предложения не будут приняты, то я не исключаю, что Армения в одностороннем порядке расторгнет соглашение", – объявил министр.



Напомним, ранее армянские власти приняли решение запретить транслировать на территории республики вещание популярных телепередач известного российского журналиста Владимира Соловьева.

