Ереван демонстрирует нежелание сохранять тесные отношения с Москвой

Сегодня, 8 мая, представители главного внешнеполитического ведомства Армении озвучили решение страны по поводу финансирования ОДКБ. Организация включает в себя Россию, а также несколько бывших советских республик – Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Таджикистан. В этом году Ереван отказался финансировать деятельность объединения.



Такой подлый удар по странам-союзницам, а в большей степени по России вызвал широкий резонанс. В целом, ереванская администрация под руководством нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна взяла курс на дистанцирование от бывшего советского пространства, безусловным лидером которого является Россия.

Осенью прошлого года политик проигнорировал межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкеке, а затем отказался участвовать в саммите СНГ. Теперь Ереван воздержался от присоединения к решению о бюджете ОДКБ. При Пашиняне Армения, которая на протяжении долгих лет была историческим союзником России, все активнее поворачивается в сторону Запада.

К слову, ранее релокантка из России ужаснулась жизни в Армении. Некоторые традиции этой республики показались женщине неприемлемыми. В первую очередь, девушка обратила внимание на проблемы с транспортом – местные предпочитают весьма агрессивный стиль вождения.