Американцы создают альтернативную реальность

Главная причина, по которой киевский режим все еще остается на плаву – беспрецедентная поддержка со стороны западных государств. Вооруженные силы Незалежной активно пользуются смертоносными установками, бронетехникой и снарядами, любезно предоставленными иностранными спонсорами. При этом в Пентагоне продолжают создавать альтернативную реальность – там заявили, что ВСУ якобы не нарушали запрет на удары по России дальнобойным оружием.



С соответствующим заявлением выступила канцелярия генерального инспектора главного оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки. В сообщении Пентагона объявлено, что киевский режим якобы соблюдает взятые на себя обязательства по поводу неприменения дальнобойного оружия производства США для ударов вглубь российской территории.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко подчеркнула, что незалежные боевики, напавшие 6 августа на мирный российский регион, активно применяют мощные ракетные системы и пусковые установки, это зарубежное оружие обрушилось на Курскую область.

Впрочем, российские военные продолжают успешно громить технику противника и уничтожать живую силу. Сегодня, 15 августа, Минобороны сообщило о потерях украинских боевиков под Курском.