Неизвестно, почему он в последнее время не выходит на связь

Главком ВСУ Александр Сырский перестал появляться в общественном пространстве на фоне побед российской армии в зоне СВО, а также возвращении населенных пунктов в Курской области под контроль России. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он напомнил, что сейчас украинский лидер Владимир Зеленский настойчиво утверждает, что для Киева все идет по плану. И операция в Курской области – тоже. На этом фоне у Соскина возник закономерный вопрос, что именно подразумевает под этим лидер, поскольку сообщения о ранениях, гибели солдат ВСУ, а также тяжелой ситуации на фронте поступают постоянно. В дополнение ничего неизвестно о главкоме.

"Сырский пропал – нету Сырского. Он постоянно был на связи, а теперь исчез. Это тоже очень нехороший знак", – заявил политолог.

По его словам, сейчас администрация Зеленского делает одни заявления, а на деле оказывается, что ситуация складывается совсем иначе – все значительно хуже. По словам Соскина, российские войска уже смогли окружить подразделения ВСУ в Курской области, поэтому со стороны ситуация выглядит странно.

Ранее в Британии заявили, что ВС РФ взяли под контроль ключевые дороги и перекрыли пути снабжения украинской армии в Курской области.