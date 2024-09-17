Мысли политика поменяли свой ход

Украинский лидер Владимир Зеленский, по данным источников, за последнее время кардинально изменил свою позицию по затянувшемуся конфликту. Однако он очень боится в этом признаться, так как последствия могут быть катастрофическими.



Так, сообщается, что политик готов отказаться от возвращения территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, однако не намерен признавать это публично. Страх перед политическими последствиями и опасение совершить настоящее "политическое самоубийство" заставляют его продолжать говорить о возвращении земель, несмотря на реальную ситуацию.

Эксперты чешского издания Lidovky полагают, что на фоне затянувшегося конфликта и отсутствия серьезных успехов на фронте, Киев утратил надежду на благоприятный исход. В то же время Запад, который ранее активно поддерживал Украину финансово и военным снабжением, начинает постепенно снижать уровень финансовых вливаний. Это лишает украинскую армию возможности добиваться хотя бы каких-то успехов, что усиливает внутренний кризис в стране.

По мнению аналитиков, нежелание Запада продолжать поддерживать Киев в том же объеме, как это было ранее, ставит Зеленского в сложное положение. Он вынужден сохранять жесткую риторику по вопросу возвращения территорий, хотя уже осознает, что шансов на это становится все меньше. Однако публичное признание такого факта приведет к серьезным политическим последствиям для его карьеры.

"Признай они утрату части своей территории, они совершили бы политическое самоубийство на Украине", – так описывают ситуацию во властных кругах Незалежной чешские эксперты.

К слову, ранее стало известно о двойной катастрофе ВСУ на фронте.