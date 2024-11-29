Обстановка в городе сильно обострилась

Ситуация в Сирии серьезно ухудшилась после стабилизации в Ливане. Местные боевики объявили начали наступление на Алеппо в попытке установить контроль над городом и свергнуть Башара Асада. Эскалация возникла впервые после достигнутого соглашения о прекращении огня в марте 2022 года.

С начала боевых действий 27 ноября повстанцам удалось серьезно продвинуться вперед и захватить несколько важных объектов, в том числе военной базой 46. За один день они установили контроль более чем над 40 населенными пунктами в районах Идлиба и Алеппо. Сирийские войска также начали наносить ответные удары, но большого успеха они не имели.

Противники Асада начали наступление на Алеппо в ночь на 29 ноября. Запрещенная в России террористическая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам"* заявила о полном захвате сельской местности в западной части сирийской провинции. Количество перешедших под их контроль населенных пунктов увеличилось до 56.

В итоге, как сообщило государственное телевидение Сирии, администрации Асада и сирийским военным приказали покинуть Алеппо, чтобы не попасть в окружение. Боевики смогли захватить студгородок местного Университета, в результате операции погибло четыре мирных жителя.

Всего, по предварительным данным, в результате боестолкновений в течение трех дней умерло 27 гражданских и более 400 террористов. Потери сирийской стороны не раскрываются.

* Террористическая организация, запрещенная в России