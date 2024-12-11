Байден принял новый меморандум против России и ее союзников

Байден оставил "прощальный подарок" России
Джо Байден. Фото: The White House / wikimedia.org
Документ должен помешать сближению Москвы с Пекином, Тегераном и Пхеньяном

Американский президент Джо Байден решил принять новый меморандум, связанный с реагированнием США на угрозы со стороны России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Это станет своеобразным "прощальным подарком" Москве перед его уходом с должности.

По данным Reuters, в документе лидер заявляет, что российская сторона поддерживает военную отрасль Ирана в обмен на помощь в украинском конфликте. Пхеньян получает от Кремля доступ к ядерным разработкам, топливным и финансовым ресурсам, а также технологиям ради сотрудничества. С Китаем Россия регулярно проводит совместное патрулирование в Арктике, что угрожает геополитическим интересам США.

В частности одним из основных приоритетов для Вашингтона станет введение мер и санкций против России, Китая, Ирана и КНДР так, чтобы США не получили жесткую ответную реакцию и могли лучше справляться с кризисами. 

 "Демократы хотят создать новые возможности, чтобы новая команда и Конгресс могли по-настоящему приступить к работе", – рассказали источники. 

Принять новую стратегию до истечения срока своих полномочий Байден не сможет. Поэтому меморандум будет предложен для рассмотрения команде Трампа, который может реализовать меры лишь частично или вовсе их отклонить.

Ранее Джо Байден заявил, что во время своего президентства сумел серьезно ослабить Россию.

Источник: Reuters
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