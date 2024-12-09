Поведение американского лидера переходит все границы

Знаменитый американский адвокат Чарлтон Аллен публично заявил, что помилование Хантера Байдена его отцом, лидером страны Джо Байденом, требует тщательного расследования. По мнению видного политического деятеля, новый состав Конгресса обязан инициировать проверку всех преступлений, связанных с этой ситуацией, чтобы восстановить доверие граждан к правосудию.

Эксперт ранее занимал высокий пост в Промышленной комиссии Северной Каролины и теперь призывает правоохранителей качественно выполнить свою работу. Он подчеркнул, что стражи порядка должны добиваться раскрытия всех деталей злодеяний. Адвокат считает недопустимым, чтобы кто-либо из участников этого скандала избежал ответственности. В его заявлении упоминаются Хантер Байден, его родитель и сотрудники разведки, которые ранее утверждали, что информация с ноутбука сына президента якобы была российской дезинформацией.

Эксперт также указал, что решение Джо Байдена о помиловании сына не только подорвало доверие к судебной системе страны, но и, возможно, стало попыткой скрыть собственные нарушения. Дело нужно тщательно расследовать и при соответствующих выводах отправить всех преступивших закон фигурантов за решетку.

"Помилование Хантера Байдена – это последнее оскорбление", – подчеркнул он.

Такое развитие событий, по мнению Аллена, подтверждает необходимость расследования, которое охватило бы всех фигурантов коррупционной сети, включая представителей политической элиты и разведывательных структур.

К слову, ранее на Западе пришли в ужас из-за прощального "сюрприза" Байдена.