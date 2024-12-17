Украинцы пугаются массированного обстрела и уносят ноги с поля боя

Все подразделения ВСУ ощущают острую нехватку личного состава, но в некоторых из них ситуация критическая, утверждает один из украинских военных, который пожелал остаться анонимным. По его словам, все усугубляется тем, что многие солдаты измотаны, но заменить их некем, в том числе из-за случаев массового дезертирства.

"В отдельные периоды число покинувших часть превышало число убитых и раненых. Около 10% вернулись", – поделился он.

Еще одной серьезной проблемой, с которой сталкивается украинская армия, является плохая подготовка солдат, прибывающих на фронт. Командиры признаются, что обычно обучают новеньких на полигонах, но в условиях интенсивных боев на это нет времени.

Новобранцы попадают в полупустые подразделения, и на фоне нехватки опыта довольно часто пугаются обстрела со стороны российскийх войск и сбегают с поля боя. Источник полагает, что если бы у них было больше опытных солдат, этого удалось бы избежать.

Ранее эксперты заявили, что конфликт на Украине может закончиться в следующем году. По крайней мере, приход Дональда Трампа сильно приблизит начало мирных переговоров между Москвой и Киевом.