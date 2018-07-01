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Инцидент произошел в провинции Хмелим, где расположена авиабаза Минобороны России.
По словам представителя базы, дроны были сбиты. В результате нападения никто не пострадал, передает РИА "Новости".
Кому принадлежали беспилотные летательные аппараты, пока неизвестно.
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