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Российскую авиабазу атаковали неизвестные беспилотники

ТАСС/Марина Лысцева
В Сирии вновь побеспокоили военных РФ

Инцидент произошел в провинции Хмелим, где расположена авиабаза Минобороны России.

По словам представителя базы, дроны были сбиты. В результате нападения никто не пострадал, передает РИА "Новости".

Кому принадлежали беспилотные летательные аппараты, пока неизвестно.





Артем ВЕСЕЛЫЙ
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