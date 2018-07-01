В Сирии вновь побеспокоили военных РФ

Инцидент произошел в провинции Хмелим, где расположена авиабаза Минобороны России.

По словам представителя базы, дроны были сбиты. В результате нападения никто не пострадал, передает РИА "Новости".

Кому принадлежали беспилотные летательные аппараты, пока неизвестно.















