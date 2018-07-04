Из Сирии возвращаются штурмовики

Но до конца войны в Сирии еще далеко

С аэродрома российской военной базы в Сирии вернулись сразу шесть штурмовиков Су-25, принимавших активное боевое действие на Ближнем Востоке.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на командующего объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктора Севостьянова, экипажи "справились с задачей по освобождению сирийской территории от международных террористов" и вернулись на один из аэродром Краснодарского края.

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По мнению военных экспертов, именно "Грачи", не оборудованные защитными комплексами "Витебск" для отражения ракет ПЗРК, являются наиболее уязвимыми, так как работают на предельно малых высотах. А модернизированные Су-25СМ3, которые еще называют "Суперграчи", пока так и не заменили старые самолеты.

В феврале в Идлибе погиб летчик Су-25 Роман Филиппов – его сбили из ПЗРК. Возможно, если бы он пилотировал модернизированную машину, трагедии удалось бы избежать, хотя и об этом с уверенностью говорить нельзя. Можно предположить, что в ближайшем будущем в Сирию отправят Су-25СМ3, а старые машины вернут на российские аэродромы.

На данный момент в Сирии продолжаются боевые действия. США вместе с коалицией продолжают противостоять Асаду, которого поддерживает Россия. По-прежнему сильны Демократические силы Сирии (SDF), во многом из-за участия курдов. Восточная часть Сирии входит в сферу влияния США, и это не считая базу Пентагона в Ат-Танфе. Часть территории на границе с Ираком удерживает запрещенное "Исламское государство".



Пока ВКС РФ остаются в Сирии, продолжая выполнять боевые задачи, стараясь не вступать в конфронтацию с США. В декабре прошлого года Владимир Путин распорядился вывести часть военного контингента из Сирии. Часть самолетов вернулась на места своей постоянной дислокации, но другая продолжает нести службу на авиабазе Хмеймим.



