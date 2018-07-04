Из Сирии возвращаются штурмовики

Здоровье
- Выбором автомобиля управляют половые гормоны
- Найден неожиданный способ остановить смерть
- Ученые остановили старение
С аэродрома российской военной базы в Сирии вернулись сразу шесть штурмовиков Су-25, принимавших активное боевое действие на Ближнем Востоке.
Как передает РИА "Новости" со ссылкой на командующего объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктора Севостьянова, экипажи "справились с задачей по освобождению сирийской территории от международных террористов" и вернулись на один из аэродром Краснодарского края.
По мнению военных экспертов, именно "Грачи", не оборудованные защитными комплексами "Витебск" для отражения ракет ПЗРК, являются наиболее уязвимыми, так как работают на предельно малых высотах. А модернизированные Су-25СМ3, которые еще называют "Суперграчи", пока так и не заменили старые самолеты.
В феврале в Идлибе погиб летчик Су-25 Роман Филиппов – его сбили из ПЗРК. Возможно, если бы он пилотировал модернизированную машину, трагедии удалось бы избежать, хотя и об этом с уверенностью говорить нельзя. Можно предположить, что в ближайшем будущем в Сирию отправят Су-25СМ3, а старые машины вернут на российские аэродромы.
На данный момент в Сирии продолжаются боевые действия. США вместе с коалицией продолжают противостоять Асаду, которого поддерживает Россия. По-прежнему сильны Демократические силы Сирии (SDF), во многом из-за участия курдов. Восточная часть Сирии входит в сферу влияния США, и это не считая базу Пентагона в Ат-Танфе. Часть территории на границе с Ираком удерживает запрещенное "Исламское государство".
Пока ВКС РФ остаются в Сирии, продолжая выполнять боевые задачи, стараясь не вступать в конфронтацию с США. В декабре прошлого года Владимир Путин распорядился вывести часть военного контингента из Сирии. Часть самолетов вернулась на места своей постоянной дислокации, но другая продолжает нести службу на авиабазе Хмеймим.
По мнению народного избранника, россияне присвоили себе название чужой страны
Варшава задумала оставить Москву без рычагов влияния