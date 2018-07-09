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Сирия сбила напавший на ее авиабазу военный самолет

Фото: GLOBAL LOOK press/Ammar Safarjalani
Израиль предпринял новую попытку

Сирийские ПВО отразили атаку на авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс, где при попытке нанести авиаудар подбит израильский военный самолет.

"Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство"  - пишет сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

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В Армии обороны Израиля "РИА Новости" отказались комментировать информацию о причастности к атаке на авиабазу в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", – сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по сирийским объектам. Свои действия он объяснял желанием избежать попадания современных вооружений в руки ливанского движения "Хезболлах", воюющего на стороне Башара Асада. В частности, в апреле была атакована база "Тифор".

А 10 мая израильская авиация нанесла удар по десяткам объектов в Сирии, в том числе по  батареям ПВО. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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