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Возле базы российских ВКС "Хмеймим" в Сирии очевидцы слышали взрывы.
Об этом пишет Telegram-канал WarJournal.
Возможно, это сработала
система ПВО, защищающая территорию от ударов с воздуха.
Напоминаем, что это не первая попытка атаковать российскую базу.
В частности, в июне беспилотники напали на базу в Хмеймиме. Российская ПВО уничтожила
все дроны.
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