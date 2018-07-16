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Над российской авиабазой в Сирии прогремели взрывы

Фото: Guo Yu/Xinhua
Сработала ПВО

Возле базы российских ВКС "Хмеймим" в Сирии очевидцы слышали взрывы.

Об этом пишет Telegram-канал WarJournal.

Возможно, это сработала система ПВО, защищающая территорию от ударов с воздуха.

Напоминаем, что это не первая попытка атаковать российскую базу. В частности, в июне беспилотники напали на базу в Хмеймиме. Российская ПВО уничтожила все дроны.  

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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