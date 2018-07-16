Сработала ПВО

Возле базы российских ВКС "Хмеймим" в Сирии очевидцы слышали взрывы.

Об этом пишет Telegram-канал WarJournal.

Возможно, это сработала система ПВО, защищающая территорию от ударов с воздуха.



Напоминаем, что это не первая попытка атаковать российскую базу. В частности, в июне беспилотники напали на базу в Хмеймиме. Российская ПВО уничтожила все дроны.

