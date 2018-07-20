Запад нашел "Искандеры" в Сирии

Ракеты могут существенно изменить баланс сил

Западные эксперты назвали российский ОТРК "Искандер-М" настоящим убийцей из-за маневрирующей боеголовки, которую крайне трудно будет сбить. Теперь в США всерьез опасаются, что Москва тайком перебросила комплексы в Сирию.

Как пишет The National Interest, ссылаясь на неназванные источники в Пентагоне, Россия якобы уже развернула ОТРК на Ближнем Востоке и теперь теоретически может нанести удар по Турции, Иордании, Ливану, Израилю и даже Саудовской Аравии.

При этом средства ПВО против "Искандера" будут малоэффективны. Ракета, разгоняющаяся до скорости 2,1 км/с, на конечном участке траектории начинает маневрировать на перегрузках до 30g. Для сравнения, тренированные пилоты и космонавты в специальных костюмах могут выдержать перегрузки до 12g.

При этом "Искандер" оснащен "приманками" для противоракет. Поэтому боеголовку будет крайне трудно перехватить даже самыми современными "Пэтриотами".

Настораживает Запад и масса боевой части ракеты. Официально это 480 кг, однако, по данным некоторых западных источников, это 700 килограммов. Нетрудно представить, какой разрушительной силой будет обладать ракета, если ее оснастить ядерной "начинкой".

По версии NI, "Искандер" успешно заменил снятые с вооружения советские ОТРК "Ока", которые были ликвидированы в соответствии с договором РСМД, хотя формально не подпадали под его действие. Дальность 9К714 составляла те же 500 км, да и то лишь в ядерном варианте. Тем не менее США удалось "продавить" уничтожение этого крайне опасного ОТРК.



Но "Искандер" намного точнее "Оки". Если 9К714 имела круговое вероятное отклонение 200 м, что для ядерной боеголовки в целом не являлось проблемой, то современный российский ОТРК благодаря спутниковой навигации может промазать максимум на 50 метров. А если дополнить системы наведения радиолокационными и оптическими датчиками, то этот показатель и вовсе бы уменьшился до 10 метров. Кстати, такой вариант "Искандера" тоже возможен, так как ракеты постоянно модернизируются.

Российские СМИ и тем более Минобороны РФ о переброске "Искандеров" в Сирию ничего не сообщали. ОТРК не иголка в сене, и, скорее всего, комплекс попал бы в объективы фотокамер, как это было с российскими Су-57. Или о переброске опасного оружия сообщили бы оппозиционные Асаду сайты. Поэтому говорить о российских "Искандерах" в Сирии как о свершившемся факте, разумеется, нельзя.

