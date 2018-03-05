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"Искандер" уничтожил врага

Фото: mil.ru
На полигоне "Капустин Яр" успешно проведен боевой пуск грозной ракеты

Его выполнили проводившие учения в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр" соединения ракетных войск Западного военного округа. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" поразил "командный пункт противника".

Ракета была запущена на расстояние больше 100 километров. Цель уничтожена с высокой точностью. Действия личного состава оценены на отлично, сообщило Минобороны России.


Пуском "Искандера" завершилось переобучение военнослужащих ракетных войск ЗВО в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск. После этого они должны погрузить новую технику на железнодорожные платформы и провести марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации.

ОТРК "Искандер-М" предназначен для уничтожения малоразмерных и площадных целей – ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи – на дальности до 500 километров.  

Алла НИКИТИНА
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