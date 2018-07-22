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Авиабазу Хмеймим в Сирии дважды атаковали

Авиабаза Хмеймим. Фото: Global Look Press/Vadim Savitsky
Военные засекли неизвестные беспилотники

За выходные БПЛА два раза пытались подобраться к нашей базе. Подозрительные летательные аппараты появлялись ночью в субботу, 21 июля, и утром в воскресенье, 22 июля.

Беспилотники уничтожили средствами противовоздушной обороны. Российские военные не пострадали. Материального ущерба Хмеймим в результате неудавшейся атаки также не получил и продолжает работу в прежнем режиме. Об этом сообщил представитель авиабазы.

"В обоих случаях пострадавших или материального ущерба нет", – цитирует его ТАСС.

Виктория БАЛАЯН
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