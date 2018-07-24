США открестились от работы с Россией

Вашингтон заявил, что не координирует свои действия с Москвой

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией по Сирии только для предотвращения инцидентов в небе и на земле. Он добавил, что сотрудничество будет углубляться, только если Пентагон получит от госсекретаря Майка Помпео или президента Дональда Трампа новые указания.

"Пока этого не произошло, будет преждевременно говорить об этом, потому что мы больше ничего не делаем, помимо этого (деконфликтации)", – приводит ТАСС слова Мэттиса.

По теме Продолжение следует: Трамп предлагает Путину новую встречу

В Хельсинки 16 июля прошел саммит президентов РФ и США. После переговоров пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что Дональд Трамп поручил помощнику по национальной безопасности Джону Болтону официально пригласить Владимира Путина осенью в Вашингтон.

При этом постпред США при ООН Никки Хейли утверждает, что ни о каких дружественных отношениях между Москвой и Вашингтоном не может быть и речи. "Мы не доверяем России", – заявила Хейли в интервью CBN News.