Историческую встречу президентов двух стран опустили до статуса "необходимой формальности"

Отношения Москвы и Вашингтона ни при каких обстоятельствах не будут близкими и дружественными. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли. По ее мнению, Россия – это не та страна, с которой можно вести дела.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину, и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашими друзьями. Это факт", – подчеркнула Хейли в интервью телекомпании CBN.

При этом дипломат не стала критиковать президента США Дональда Трампа за то, что он инициировал саммит с российским коллегой. Напротив, она указала, что встречи один на один с противниками – это стиль Трампа. Он общался с председателем КНР Си Цзиньпином, с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, теперь провел переговоры с Путиным. "Это то, что должно было произойти", – заявила Хейли, отметив, что до российско-американского саммита и так прошло больше времени, чем ожидалось, пишет РИА ФАН.

Надо сказать, это не первый раз, когда Хейли выдает негативные комментарии в адрес Кремля. Ранее она заявляла, что США не будут считать Россию другом до тех пор, пока Москва "придерживается нынешних ценностей", напоминает сайт газеты "Комсомольская правда". Получается, сейчас американский дипломат заняла еще более жесткую позицию.

Первая полноформатная личная встреча президентов РФ и США состоялась 16 июля в Хельсинки. На родине Трампа подвергли критике за то, что он не поставил Путину никаких ультиматумов.