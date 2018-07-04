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В ООН признали обратный эффект от антироссийских санкций

Фото: GLOBAL LOOK press/Albin Lohr-Jones
В то время, как экономика РФ укрепляется, Европа страдает

Меры финансово-экономического давления стран Запада пошли на пользу России. Как отметил спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири, для РФ это стало поводом сделать вложения в собственное производство, и сейчас она имеет и товары, и рабочие места. С Европой ситуация обратная.

"Генсек Европейской федерации производителей сельскохозяйственной продукции сказал мне, что им не компенсировали потери от закрытия российского рынка. Это нечестно, что маленькие фермерские хозяйства в Европе должны расплачиваться за политические противоречия между ЕС и Россией", – отметил Джазаири в беседе с РИА "Новости".

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По его мнению, причина в том, что в современном мире производство взаимосвязано. "Вы не можете ударить по России так, чтобы не ударить по самим себе", – пояснил эксперт. Сейчас же Европа, и так экономически ослабленная, столкнулась с новой бедой - требованиями США вести бизнес в соответствии с американскими законами.

"США вводят еще более бьющие по экономике санкции уже против Евросоюза. Вернее, это не санкции, а торговые пошлины, но суть от этого не меняется. И уже никто не знает, как выйти из ситуации. Отказаться от санкций Европа не может, потому что это будет "потеря лица", разорвать отношения с США тоже не может", – приводит РИА ФАН комментарий директора Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрея Иванова. "Европа действительно оказалась в дураках", - констатировал эксперт.

Николай ВИКТОРОВ
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