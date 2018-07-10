Столтенберг поддержал финансовые аппетиты Трампа
Увеличить расходы на коллективную оборону потребовал глава НАТО Йенс Столтенберг от членов Североатлантического военного блока. В первую очередь, он обращался к Канаде и странам Старой Европы.
"Мы ожидаем, что европейские союзники и Канада выделят дополнительно $266 млрд на оборону до 2024 года", – заявил генсек на пресс-конференции во вторник, 10 июля. Он подчеркнул, что в настоящее время США отчисляют в бюджет альянса гораздо больше денег, чем остальные страны, пишет RT.
Выступление генсека было приурочено к открывающемуся в среду, 11 июля, двухдневному саммиту НАТО в Брюсселе. Накануне на страницах влиятельного американского издания The Wall Street Journal вышла его статья, посвященная также финансовым проблемам организации. В частности, он отметил, что сейчас положенные 2% ВВП в бюджет НАТО перечисляют только США, Великобритания, Греция, а также с недавних пор Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Остальные союзники, хоть и говорят, что повысят военные расходы к 2024 г., но пока делают это слишком низкими темпами.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил европейских партнеров, что Америке надоело платить за их безопасность. По его словам, у той же Германии достаточно денег, чтобы вкладываться в "Северный поток-2", при этом на оборону ее взнос крайне мал. "Это нечестно и неприемлемо", – заявил Трамп.
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