НАТО готовит пропорциональный ответ "напористой" Москве
Все действия НАТО, касающиеся России, направлены на сохранение безопасности. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отверг обвинения, что продвижение НАТО на восток и размещение прямо у российских границ западного военного контингента и вооружений могут спровоцировать конфликт с РФ. Члены Североатлантического блока действуют адекватно, убежден Столтенберг.
"НАТО не может игнорировать действия России по нарушению международных норм и подрыву нашей безопасности, – указал он в интервью "Интерфаксу". – Мы видим, что Россия стала более напористой, значительно увеличила свой военный потенциал, готова применять военную силу против своих соседей и демонстрирует нехватку транспарентности в военной сфере", – перечислил генсек "грехи" Москвы.
По его словам, именно на эти вызовы НАТО вынуждена реагировать. Но делает она это максимально корректно. "Мы разместили 4 многонациональных батальона в Эстонии, Латвии, Литве и Польше общей численностью 4,5 тыс. военнослужащих. Это пропорциональные, оборонительные силы, – подчеркнул Столтенберг. – Они посылают четкий сигнал, что нападение на одного из членов альянса будет означать нападение на весь альянс. Цель НАТО – не спровоцировать конфликт", – заявил генсек.
В связи с этим он считает, что волнения России напрасны: те же американские противоракетные системы "Иджис" в Румынии и Польше никоим образом "не подорвут российский стратегический потенциал сдерживания". "Это оборонительная система, которая призвана защитить альянс от ограниченных атак из-за пределов евроатлантической зоны", – успокоил Столтенберг.
В среду, 11 июля, в Брюсселе открывается двухдневный саммит НАТО, одним из вопросов повестки дня которого является сдерживание России.
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