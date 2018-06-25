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В НАТО обрадовались встрече Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Klimentyev
Переговоры двух лидеров станут частью диалога альянса с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что встреча президентов России и США будет соответствовать политике Североатлантического Альянса в отношении РФ.

"Встреча Трампа и Путина будет соответствовать политике НАТО, потому что НАТО верит в диалог с Россией", – заявил он по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

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Столтенберг признался в двойном подходе НАТО по отношению к России. По его словам, организация использует два метода: сдерживание и диалог. И встреча двух лидеров станет частью диалога "который проходит между НАТО, союзниками по НАТО и Россией".

В то же время предполагаемая встреча двух президентов сильно обеспокоила власти Великобритании. Лондон возражает против того, чтобы переговоры прошли до саммита НАТО, так как они могут повлиять на перспективы Североатлантического альянса и на встречу Трампа с Терезой Мэй.

Однако точные сроки переговоров двух лидеров пока определены. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, в ходе последнего телефонного разговора Путин и Трамп предположили, что одним из городов проведения двусторонней встречи может стать Вена. Это подтвердил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщивший, что Вена предложила провести у себя саммит РФ и США.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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