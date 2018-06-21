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Британия обеспокоена встречей Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Klimentyev
В Соединенном Королевстве опасаются неожиданных шагов со стороны Дональда Трампа

Предполагаемая встреча президентов России и США вызвала сильное беспокойство у официального Лондона. Власти Великобритании возражают против того, чтобы переговоры между Владимиром Путины и Дональдом Трампом прошли  до саммита НАТО, сообщает The Times. Британский кабмин опасается, что это может повлиять на перспективы Североатлантического альянса и на встречу Трампа с Терезой Мэй.

Власти США пока не определили точные сроки переговоров двух лидеров: они пройдут или перед саммитом НАТО, или после завершения визита американского президента в Соединенное королевство. Саммит может состояться в Вене, так как там располагается штаб-квартира ОБСЕ, рассказали изданию источники в британском правительстве.

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Отмечается, что на встрече государств – участников НАТО будут обсуждаться меры по сдерживанию "российской агрессии", и что обеспокоенные члены альянса опасаются за его будущее.

Во время визита в Австрию в начале июня Владимир Путин попросил канцлера Себастьяна Курца организовать ему встречу с Дональдом Трампом в Вене. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что время и место будущих переговоров двух президентов не определены, сообщает РБК. Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля, американский президент планирует посетить Британию 13 июля.

Валентина МАЙОРОВА
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