Акции протеста будут разгонять военными патрулями

В украинской казне закончились деньги на выплату жалования военнослужащим на Донбассе. Киев готовится к тому, что в армии вспыхнут массовые волнения, которые придется подавлять силовым путем.



О задержках с выплатой зарплат на украинской стороне линии соприкосновения журналистам рассказал начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

"Как нам стало известно, в связи с тяжелым социально-экономическим положением в стране денежное довольствие военнослужащим ВСУ, проходящим службу в зоне операции оккупационных сил, будет осуществляться на два месяца позже установленного срока", – приводит его слова официальный сайт Вооруженных сил ДНР.

Командование Вооруженных сил Украины распорядилось создать дополнительные патрули для подавления "массовых акций неповиновения", которые, как ожидаются, могут произойти в армии в ближайшее время. Кроме того, офицерам приказали проводить "разъяснительные работы среди личного состава".

Безсонов рассказал, что в некоторых частях уже началось полное разложение дисциплины. Такие случаи отмечены главной военной прокуратурой Украины. К примеру, в 24-й отдельной механизированной бригаде солдаты сговорились между собой и отказываются выполнять приказы командования до получения всех положенных выплат, передает РИА ФАН.

Ранее в ДНР неоднократно рассказывали о мародерстве и пьяных разборках, которые являются обычным делом для украинских военнослужащих. В армии процветает дедовщина, отчего резко возросло количество самоубийств и случаев дезертирства.

По официальным данным, обнародованным Киевом, небоевые потери украинских Вооруженных сил с начала конфликта на Донбассе в 2014 г. составили уже более 10 тыс. человек. Из этого числа 4 тыс. человек погибли непосредственно в районах, прилегающих к зоне боевых действий на востоке страны. Чаще всего солдаты и офицеры гибнут от злоупотребления алкоголем, нарушения мер безопасности и болезней.

Несмотря на проблемы с финансированием украинская армия собирается начать массированное наступление на непризнанные республики. "Мы отмечаем факты, свидетельствующие о намерениях украинской стороны перейти к активным действиям. Так, начальник управления вооружения ВСУ генерал Шевцов отдал указания выдать со складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)… снаряды", – заявил накануне начальник пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

Украинцев ждет неприятный сюрприз: армии республик Донбасса сравнялись с украинской по количеству единиц военной техники. "ДНР и ЛНР сформировали самостоятельные, современные и эффективные вооруженные силы. Они вполне могут отразить новые нападения ВСУ и различных добровольческих батальонов", – отметил в интервью "Московскому комсомольцу" военный эксперт Игорь Коротченко.