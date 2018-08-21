Трамп предложил России сделку

Американский лидер дал понять, что готов снять санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить антироссийские ограничительные меры. Но сделает это при одном условии: Москва должна согласовывать свои шаги по Сирии и Украине с Вашингтоном. Об этом глава Белого дома заявил в понедельник, 20 августа, в эксклюзивном интервью Рейтер.

"Я это рассмотрю, если они сделают хоть что-то в нашу пользу. Иначе я это рассматривать не собираюсь", – указал Трамп. По его собственным словам, в отношении России он придерживается гораздо более жесткой позиции, чем все предыдущие американские президенты, и дружеская атмосфера при его личном общении с Владимиром Путиным никого не должна вводить в заблуждение на этот счет.

Между тем, Трамп не рассказал, как намерен бороться с конгрессом, который ограничил его в правах по ряду антироссийских мер. Действительно, президент США может при желании снять те санкции с Москвы, которые наложил своим указом. Но ограничения, введенные на основании принятого в прошлом августе закона "О противодействии противникам Америки через санкции", нельзя отменить без согласия конгресса.

В любом случае, Россия не пойдет на сделку, которая больше смахивает на ультиматум.

"Трамп пытается улучшить свои позиции по отношению к американскому избирателю перед выборами в конгресс, – отметил в интервью RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. – Скорее, это выглядит как определенный ультиматум, чем предложение о сотрудничестве. Совершенно очевидно, что на территории Сирии Россия не может пойти на уступки", – сказал эксперт. Что касается Украины, то вопрос в том, каких уступок хочет Белый дом. Если, например, полной передачи контроля над линией разграничения украинским силовикам, то это противоречит Минским соглашениям, что неприемлемо.

Ожидается, что 22 августа вступят в силу очередные антироссийские меры, которые Вашингтон назвал наказанием Москвы за отравление Скрипалей в Лондоне. В частности, под запрет попадут поставки техники и электроники, которые можно считать продукцией двойного назначения.