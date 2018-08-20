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Вашингтон задумался о смягчении новых санкций в отношении России

Фото: flickr.com
Американские законотворцы испугались удара по невинным инвесторам

Сенаторы США планируют внести изменения в законопроект об автоматическом введении ограничительных мер в отношении Российской Федерации в случае ее вмешательства в американские выборы с тем, чтобы минимизировать негативные последствия для мировой экономики от такого решения.

Как пишет сегодня агентство Bloomberg, с такой инициативой выступают авторы самого радикального законопроекта о новых антироссийских санкциях Марко Рубио и Крис ван Холлен. Отмечается, что уступки могут коснуться запрета на работу с госдолгом РФ. Обсуждать возможные ограничения будут международный и банковский комитеты Сената США во вторник, 21 августа.

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"Мы хотим добиться того, чтобы экономический ущерб был максимально ограничен российской экономикой, а побочный эффект был незначителен", – цитирует издание Криса Ван Холлена.

По его словам, одна из уступок – разрешить президенту Соединенных Штатов в интересах национальной безопасности отменять некоторые санкции, однако не все.

"Мы рассматриваем ряд вариантов, но пока ничего не решено", – заметил сенатор.

Законопроект предполагает введение ограничительных мер против России в случае, если Национальная разведка подтвердит, что Кремль вмешивается в промежуточные выборы в США, которые должны состояться в ноябре текущего года. В частности, предлагаются санкции в отношении нового суверенного долга РФ, российских банков, горнодобывающих компаний и чиновников.

Вообще-то Сенат должен рассмотреть два законопроекта: предложенный в январе сенаторами Марко Рубио и Крисом ван Холленом (проект DETER Act) и представленный в августе Линдси Грэмом и Бобом Менендесом (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018 – "Акт о защите США от агрессии Кремля от 2018 года"), ставший одной из причин скачков российского рынка и рубля.

И не забудем, что в августе администрация Дональда Трампа анонсировала и свой пакет санкций за якобы использование Москвой химического оружия при отравлении в Великобритании 4 марта экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Елена УСОВА
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