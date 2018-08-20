Вашингтон задумался о смягчении новых санкций в отношении России
Сенаторы США планируют внести изменения в законопроект об автоматическом введении ограничительных мер в отношении Российской Федерации в случае ее вмешательства в американские выборы с тем, чтобы минимизировать негативные последствия для мировой экономики от такого решения.
Как пишет сегодня агентство Bloomberg, с такой инициативой выступают авторы самого радикального законопроекта о новых антироссийских санкциях Марко Рубио и Крис ван Холлен. Отмечается, что уступки могут коснуться запрета на работу с госдолгом РФ. Обсуждать возможные ограничения будут международный и банковский комитеты Сената США во вторник, 21 августа.
"Мы хотим добиться того, чтобы экономический ущерб был максимально ограничен российской экономикой, а побочный эффект был незначителен", – цитирует издание Криса Ван Холлена.
По его словам, одна из уступок – разрешить президенту Соединенных Штатов в интересах национальной безопасности отменять некоторые санкции, однако не все.
"Мы рассматриваем ряд вариантов, но пока ничего не решено", – заметил сенатор.
Законопроект предполагает введение ограничительных мер против России в случае, если Национальная разведка подтвердит, что Кремль вмешивается в промежуточные выборы в США, которые должны состояться в ноябре текущего года. В частности, предлагаются санкции в отношении нового суверенного долга РФ, российских банков, горнодобывающих компаний и чиновников.
Вообще-то Сенат должен рассмотреть два законопроекта: предложенный в январе сенаторами Марко Рубио и Крисом ван Холленом (проект DETER Act) и представленный в августе Линдси Грэмом и Бобом Менендесом (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018 – "Акт о защите США от агрессии Кремля от 2018 года"), ставший одной из причин скачков российского рынка и рубля.
И не забудем, что в августе администрация Дональда Трампа анонсировала и свой пакет санкций за якобы использование Москвой химического оружия при отравлении в Великобритании 4 марта экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Украина отомстит Австрии за свадебный танец Путина
Против Вены требуют ввести жесткие санкции
Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев
Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина атакует Россию анонимными беспилотниками
- Украина уйдет в песок
- Украина станет черной дырой мира
НЛО
- В Шотландии найден труп инопланетянина
- Главу ЦРУ преследуют инопланетяне
- Инопланетяне хулиганят на Луне
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина