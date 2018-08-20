Россия раздумывает об отказе от доллара
При расчетах в сфере военно-технического сотрудничества Москва больше не будет пользоваться американской валютой.
Уж слишком нестабилен доллар в последнее время. Об этом заявил директор
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий
Шугаев.
По словам чиновника, доллар США сегодня является основной валютой расчетов по экспортным контрактам, однако к нему накопилось "очень много вопросов".
"В первую очередь – насколько надежна эта денежная единица. Нет никакой уверенности в том, что с ним (с долларом) будет завтра. Вся эта ситуация вкупе с санкциями, вводимыми против нас и наших партнеров, заставляет задуматься о необходимости поиска других способов расчета", - отметил Шугаев в интервью РИА "Новости".
Единственной альтернативой расчетам в долларах является переход на национальные валюты. Россия и ее партнеры уже практически решили вопрос об этом. Осталось только разобраться, в каких объемах этот переход можно осуществлять, чтобы не нарушить валютный баланс.
В целом речь идет о диверсифицированном подходе к партнерству. Ведь многие государства стремятся создавать собственные производства, покупать не конечный продукт, а технологии, указал чиновник. Тем самым, по его словам, взаимодействие России с другими странами в сфере ВТС выходит на стадию индустриального партнерства.
"Мы готовы к обсуждению любых форм сотрудничества, готовы к предоставлению льгот, широко используем систему кредитования. Однако важно, чтобы эти формы были взаимовыгодны", – заключил руководитель службы.
Оборонно-промышленный комплекс может оказаться не единственной сферой, в которой Россия перестанет расплачиваться с контрагентами американской валютой. В конце позапрошлой недели министр финансов РФ Антон Силуанов объявил о том, что наша страна может перейти на национальные валюты при торговле нефтью из-за неустойчивости доллара.
"Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", – заявил глава ведомства в телевизионном эфире.
Стремление минимизировать зависимость российской экономики от валюты основного геополитического конкурента продиктовано, в частности, введением Соединенными Штатами нового пакета санкций против нашей страны из-за "использования Москвой химоружия в британском Солсбери".
Санкции вступят в силу 22 августа. Первая часть ограничительных мер предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения. Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.
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