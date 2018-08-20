Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия раздумывает об отказе от доллара

Фото: pixabay.com
РФ и ее партнеры будут расплачиваться за поставки оружия и оборудования в национальных валютах

При расчетах в сфере военно-технического сотрудничества Москва больше не будет пользоваться американской валютой. Уж слишком нестабилен доллар в последнее время. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По словам чиновника, доллар США сегодня является основной валютой расчетов по экспортным контрактам, однако к нему накопилось "очень много вопросов".

По теме

"В первую очередь – насколько надежна эта денежная единица. Нет никакой уверенности в том, что с ним (с долларом) будет завтра. Вся эта ситуация вкупе с санкциями, вводимыми против нас и наших партнеров, заставляет задуматься о необходимости поиска других способов расчета", - отметил Шугаев в интервью РИА "Новости".

Единственной альтернативой расчетам в долларах является переход на национальные валюты. Россия и ее партнеры уже практически решили вопрос об этом. Осталось только разобраться, в каких объемах этот переход можно осуществлять, чтобы не нарушить валютный баланс.

В целом речь идет о диверсифицированном подходе к партнерству. Ведь многие государства стремятся создавать собственные производства, покупать не конечный продукт, а технологии, указал чиновник. Тем самым, по его словам, взаимодействие России с другими странами в сфере ВТС выходит на стадию индустриального партнерства.

"Мы готовы к обсуждению любых форм сотрудничества, готовы к предоставлению льгот, широко используем систему кредитования. Однако важно, чтобы эти формы были взаимовыгодны", – заключил руководитель службы.

Оборонно-промышленный комплекс может оказаться не единственной сферой, в которой Россия перестанет расплачиваться с контрагентами американской валютой. В конце позапрошлой недели министр финансов РФ Антон Силуанов объявил о том, что наша страна может перейти на национальные валюты при торговле нефтью из-за неустойчивости доллара.

"Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов", – заявил глава ведомства в телевизионном эфире.

Стремление минимизировать зависимость российской экономики от валюты основного геополитического конкурента продиктовано, в частности, введением Соединенными Штатами нового пакета санкций против нашей страны из-за "использования Москвой химоружия в британском Солсбери".

Санкции вступят в силу 22 августа. Первая часть ограничительных мер предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения. Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

новости партнеров
Загрузка...

В Крыму утонул самолет

Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка

Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев

Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей