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Россиян позвали отдыхать в разрушенную Сирию

Фото: GLOBAL LOOK press/Muhmmad Al-Najjar
В САР активно готовятся к наплыву путешественников из нашей страны

Сирийский посол в России Рияд Хаддад рассказал, что Дамаск хочет привлечь российских туристов к себе в государство.

По его словам, в первую очередь будет развиваться религиозный туризм, чтобы все желающие смогли посетить культовые места. Также после реконструкции будут доступные известные исторические достопримечательности Дамаска и Пальмиры, пишет газета "Известия".

Хаддад отметил, что в данный момент наплыва путешественников он не ожидает, так как нужно создать все условия для их безопасности. Однако уже скоро россияне смогут посетить САР.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов и министр туризма Сирии Бишр Рияд Языджи уже обсуждали вопросы, связанные с возобновлением туробмена между странами, напоминает телеканал "360".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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