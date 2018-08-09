Россиян позвали отдыхать в разрушенную Сирию

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Сирийский посол в России Рияд Хаддад рассказал, что Дамаск хочет привлечь российских туристов к себе в государство.
По его словам, в первую очередь будет развиваться религиозный туризм, чтобы все желающие смогли посетить культовые места. Также после реконструкции будут доступные известные исторические достопримечательности Дамаска и Пальмиры, пишет газета "Известия".
Хаддад отметил, что в данный момент наплыва путешественников он не ожидает, так как нужно создать все условия для их безопасности. Однако уже скоро россияне смогут посетить САР.
Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов и министр туризма Сирии Бишр Рияд Языджи уже обсуждали вопросы, связанные с возобновлением туробмена между странами, напоминает телеканал "360".
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