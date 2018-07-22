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Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипотношений

Представители двух стран провели переговоры в Дамаске

В сирийской столице состоялось обсуждение сотрудничества государств. Глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев поставили подписи на документе, устанавливающем дипломатические отношения между Сирией и Южной Осетией. Об этом сообщает информагентство САНА.

Напомним, Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Тбилиси в ответ заявили о разрыве связей с Дамаском.

Виктория БАЛАЯН
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