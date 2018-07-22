Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипотношений

Здоровье
- Найден продукт от всех болезней
- Невероятно, но факт: В алкоголе нашли радиацию
- Поздний ужин опасен для здоровья
678 новости
В сирийской столице состоялось обсуждение сотрудничества государств. Глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев поставили подписи на документе, устанавливающем дипломатические отношения между Сирией и Южной Осетией. Об этом сообщает информагентство САНА.
Напомним, Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Тбилиси в ответ заявили о разрыве связей с Дамаском.
На защиту РФ встали нефтяники
Полюбоваться видами столицы не вышло