Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипотношений

Представители двух стран провели переговоры в Дамаске

В сирийской столице состоялось обсуждение сотрудничества государств. Глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев поставили подписи на документе, устанавливающем дипломатические отношения между Сирией и Южной Осетией. Об этом сообщает информагентство САНА.

Напомним, Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Тбилиси в ответ заявили о разрыве связей с Дамаском.