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Мощь подводных сил России впечатлила военных США

Фото: mil.ru
Американцы испугались отечественного подводного флота

Россия не способна на равных соревноваться с США в гонке вооружений. Поэтому в российском Генштабе делают упор на отдельные виды оружия, в которых мы ничем не уступаем (а иногда даже превосходим) американцев.

В Пентагоне обратили особое внимание на мощь российского подводного флота. Ставка на него способна принести нашей стране победу в глобальном противостоянии. По мнению командующего ВМС США в Европе и Африке, главы командования объединенных сил союзников в Неаполе адмирала Джеймса Фогго, большие финансовые вложения помогли нашей стране создать эффективные подводные силы. Из-за их возросшей активности Соединенные Штаты оказались втянуты в "четвертую битву за Атлантику".

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"Активность в подводной войне значительно возросла с тех пор, как я впервые оказался (на военной службе) в Европе и со времен "холодной войны". Военно-морские силы РФ продолжают закачивать рубли в подводную область, и у них очень эффективные подводные силы", – приводит слова адмирала РИА "Новости".

Фогго поддержал решение высшего командования возродить 2-й флот военно-морских сил США. Это соединение призвано сдерживать РФ в северной части Атлантического океана. Главный упор будет делаться на противостояние российским подводным крейсерам, которых американцы опасаются сильнее всего.

"Театр подводных боевых действий очень важен. Это комплексная военная игра, в которой участвуем все мы", – заключил командующий.

В последнее время по поводу угрозы, якобы исходящей от российских субмарин, сильно переживают и британцы. Капитан нового британского авианосца "Королева Елизавета" Джерри Кид в интервью местной прессе заявил о том, что флот ее величества насторожился из-за "высокой активности" российских подлодок в Атлантическом океане. По его словам, активность отечественных субмарин "пугает" и достигает "неожиданных масштабов", передает РИА ФАН.

Кид заявил, что российские подлодки "действуют в Северной Атлантике намного активнее, чем когда-либо со времен холодной войны". А потому во время предстоящего перехода к берегам США авианосец "будет хорошо защищаться".

Андрей ФИЛАТОВ
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