Британия собирает флот для вероятной войны с Россией
Великобритания решила усилить группировку военно-морского флота в Атлантике, чтобы защититься от российских подлодок. Как заявил глава Королевского флота адмирал Филипп Джонс в интервью Sky News, в Северной Атлантике будет создан новый район совместных операций, где резко увеличится количество британских самолетов и кораблей.
Больше всего Джонс опасается, что русские смогут получить доступ к кабелям связи на дне Атлантического океана. А как известно, через них проходит около 97% мирового трафика. Якобы ВМФ РФ уже проводят исследования этих кабелей, и Великобритании необходимо на это отвечать.
Ранее сразу несколько британских адмиралов сделали несколько заявлений, которые тут же растиражировали западные СМИ. По их мнению, Россия активно прорабатывает вариант повреждения подводных кабелей с целью нанести максимальный урон Западу вплоть до отключения США и Европы от Интернета.
В Москве эти слова никак не комментировали, однако испытания аппаратов определенного типа на опытных судах дает повод подумать, что такой сценарий возможен. Так, накануне на Ладожском озере начали тестировать опытный корабль "Ладога" проекта 11982. По данным СМИ, на нем испытывают автономный глубоководный аппарат, способный погружаться на глубину 6000 м.
Беспокойство западных военных экспертов вызывает и секретная глубоководная российская подлодка "Лошарик" или АС-12. Они считают, что именно она способна разрушить подводную инфраструктуру НАТО, а также нанести ущерб системе SOSUS, предназначенной для слежения за подлодками ВМФ РФ.
Лодка была случайно сфотографирована во время фотосессии российской версии журнала Top Gear в 2015 году на берегу Белого моря. Отсюда лодка легко доберется до вод Северной Атлантики, поэтому опасения НАТО не так уже беспочвены.
Джонс рассказал об укреплении сил в Атлантике после жесткой критики в США. Целый ряд американских экспертов жестко раскритиковал военный потенциал Королевства. Британскую армию назвали балластом, который никак не поможет США в случае начала военного конфликта. А все потому, что Лондон практически не финансирует свои вооруженные чилы и сократил их чисенность до минимума.
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