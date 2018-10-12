Российские подлодки поразят любую цель в Европе

В Америке признали только подлодки РФ

В Военно-морских силах США достаточно уничижительно отозвались о сухопутных силах и ВМФ РФ в целом, однако признали, что Москва, как и прежде, располагает сильным подводным флотом и активно его развивает.

Как довольно смело заявил журналистам командир ВМС США в Европе Джеймс Фогго, возможности российских сухопутных сил и военно-морской авиации даже "нельзя сравнивать" с тем потенциалом, которым обладает Америка.

"Возьмите хотя бы российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", – цитирует Фогго The National Interest, – он даже близко не стоит с американскими авианосцами классов "Нимиц" и "Форд". По словам американца, Россия строит много небольших кораблей, видимо, имея в виду МРК и катера, но у нее нет возможностей создавать корабли дальней морской зоны и тем более авианосцев, которые позволяют вести боевые действия по всему миру. Поэтому ВМФ РФ больше ориентирован на Европу и Африку.

Единственное, что, по мнению Фогго, заслуживает внимания, это подводные лодки, и особенно новые стратегические "Бореи", многоцелевые "Ясени" и дизель-электрические "Варшавянки" проекта 636.6, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр".

Как отметил Фогго, такая "Варшавянка" способна поразить ракетами любую цель в Европе, включая военные объекты НАТО и США. Что касается атомных субмарин, то Россия постоянно модернизирует свои подлодки, стараясь улучшать их возможности. И пример тому улучшенная "Казань" проекта "Ясень-М".



Россия четко ориентирована на противостояние США, и подлодки ВМФ РФ крайне опасные соперники, потому что у российских подводников богатый опыт и традиции, подкрепленные действительно хорошими субмаринами.