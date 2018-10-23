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Водолазы нащупали аргентинскую подлодку

Фото: wikipedia.org
Предполагаемые обломки отправили в Минобороны

В поисках пропавшей в ноябре прошлого года аргентинской подлодки "Сан-Хуан" наконец-то наметился прогресс. Как сообщает пресс-служба ВМС Аргентины, специалисты обнаружили "объект под номером 20", который будет изучен при первой возможности. Кроме того, военные рассмотрят предыдущий объект, "девятнадцатый".

Что именно нашли на дне, не уточняется, однако газета Clarin пишет, что обоим предметам присвоена категория "высокая степень совпадения". Стоит отметить, что большинство предыдущих объектов, которые подняла со дна океана компания Ocean Infinity, участвовавшая, к слову, в поисках малазийского "Боинга", оказались скальными образованиями. Кроме того, подводные аппараты вытащили затонувшее рыболовецкое судно.

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Подлодка "Сан-Хуан" пропала 15 ноября 2017 г., в этот день с экипажем пропала связь. Гидроакустические комплексы, которые следят за ядерными испытаниями, засекли сильный взрыв. Данные передали военно-морскому разведывательному управлению США, которое постановило, что мощность взрыва составила примерно 5,7 т в тротиловом эквиваленте. Основными версиями признали взрыв водорода, а также ошибку при зарядке батарей, однако точно об этом можно будет утверждать только после поднятия обломков на поверхность.

"Сан-Хуан" предположительно затонула на изломе континентальной плиты на глубине 4 тыс. м, поэтому поиски лодки достаточно затруднительны.

Александр ИЛЬИН
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