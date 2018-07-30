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Руководитель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что в августе на полуостров прибудут с официальным визитом делегации из Норвегии и ФРГ.
"Из Норвегии у нас должны быть представители общественного объединения "Народные дипломаты Норвегии", а из Германии представители партии Левых", – цитирует Гемпеля РИА "Новости".
Позже, в октябре, в Крым приедут депутаты бундестага от партии "Альтернатива для Германии". Ранее сообщалось, что, несмотря на протест Киева, в начале августа республику планирует посетить делегация парламентариев и бизнесменов из Словакии.
В марте 2014 г. на полуострове состоялся референдум, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. Украина в настоящее время рассматривает Крым как временно оккупированную территорию. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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