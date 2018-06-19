Засуха душит Крым

Местные аграрии терпят большие убытки, и это ударит по бюджету республики

Сумма компенсаций обойдет в копеечку. Судя по поступившим от аграриев заявок выплаты составят порядка 370 миллионов рублей. И это еще не предел. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, эту цифру можно смело увеличивать вдвое.

"На сегодня от муниципальных органов власти направлено заявок на тему компенсации тем, кто пострадал от засухи, на сумму около 370 миллионов рублей. Это уже подтвержденные объемы. Мы со своей стороны эту информацию собираем. Думаем, что сумма будет в раза два больше по предварительным подсчетам", – пояснил глава республики в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Сейчас вопрос компенсаций, уточнил Аксенов, активно обсуждается с Минсельхозом РФ. "Аграрии брошены на произвол судьбы не будут. Нахожусь персонально со всеми в контакте", – заверил гость радиостанции.

В конце марта он предупреждал, что потери урожая полуострова от засухи могут составить миллиард рублей.

О том, что этот вопрос уже поднят на государственном уровне, говорили сегодня, 19 июня, на пресс-конференции в столице Крыма, Симферополе. Ученые отметили, что последний раз засуху фиксировали 4 года назад. "Мы просто от нее отвыкли", - подметил врио директора Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

"Лесополосы могли бы стабилизировать наш урожай, но сделать этого не могут, в силу их недостаточного количества. Самый главный фактор для сельхозтоваропроизводителей – проблема воды местных источников и те запасы, которые мы сегодня имеем. Интересно, что другие страны, такие как Израиль, Китай, Италия, Испания, ни одной капли дренажной воды у них в море не уходит. Проводится вторичная система очистки воды, что позволяет на таких водах выращивать культуры. Это первый резерв, на который нам стоит обратить внимание", – передает слова ученого Крымское информационное агентство.

Паштецкий также предложил опреснять соленую воду, что, по его мнению, не так затратно. "Стоимость опреснённой воды сегодня от 18 до 30 рублей. Поэтому опреснять воду весьма эффективно", – подытожил эксперт.