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На трассе Симферополь – Николаевка в Крыму произошла страшная авария: при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли 5 человек.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По словам собеседника агентства, обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
В краевом управлении МЧС подтвердили эту информацию. Инцидент с участием автомобиля Toyota Corolla и грузовика КамАЗ произошел в 18 км от Симферополя, возле села Лекарственное. Последствия аварии устраняли 20 человек и семь единиц техники.
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