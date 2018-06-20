На полуострове в ДТП погибли люди

На трассе Симферополь – Николаевка в Крыму произошла страшная авария: при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли 5 человек.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По словам собеседника агентства, обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

В краевом управлении МЧС подтвердили эту информацию. Инцидент с участием автомобиля Toyota Corolla и грузовика КамАЗ произошел в 18 км от Симферополя, возле села Лекарственное. Последствия аварии устраняли 20 человек и семь единиц техники.



