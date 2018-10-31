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Украина закроет небо над Черным морем у берегов Крыма

Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
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Вооруженные силы страны решили немного пострелять в воздух

Киев объявил опасной зоной для полетов гражданской авиации район Черного моря недалеко от западного побережья Крыма. Украинская армия запланировала с 1 по 4 ноября ракетные стрельбы вблизи российской границы.

Как сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на данные NOTAM (международное распоряжение об ограничении полетов), опасная для пролетов гражданских самолетов зона установлена над открытыми водами Черного моря с "захватом" воздушного пространства, за управление над которым отвечает Россия.

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Запрет введен в заданном районе на всех высотах.

Как выяснилось позже в среду, в Херсонской области будут проводится учения по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам. Об этом "Украинским новостям" сообщил сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский.

Ранее, 15 августа, учения проводил Черноморский флот РФ, в связи с чем с 7:00 до 20:00 объявлялся закрытым для судоходства район в северо-западной части Черного моря от мыса Тарханкут до дельты Дуная.

Последний раз украинская сторона активно постреляла на юге в декабре 2016-го. Тогда ВСУ проводили контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности, а еще точнее, выпускали ракеты С-300. Причем стрельбы проходили на расстоянии не менее 30 км от побережья Крыма. Как отмечали в украинском генштабе, "исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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