СБУ переключилась с театральных постановок с "убиенными" журналистами на слабый контингент

Киевским властям оказалось мало гротескной истории с якобы покушением на беглого российского блогера Аркадия Бабченко. Сегодня на свет деятели из СБУ вылили информацию о том, что ФСБ России и спецслужбы ДНР и ЛНР неоднократно пытались завербовать жен военнослужащих ВСУ. Отмечается, что украинским спецслужбам удалось раскрыть три таких случая.

По данным СБУ, женщины были завербованы, когда ездили к своим родителям в Россию, на территорию народных республик. Как утверждают украинские спецслужбы, на них оказывалось психологическое давление.

"Им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они дали письменное согласие на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов", – говорится в сообщении ведомства.

По версии СБУ, спецслужбы России, ДНР и ЛНР планировали получить от жен украинских военнослужащих информацию о воинских званиях, должностях, месте нахождения и служебных обязанностях их супругов. Однако после возвращения на Украину они стали сотрудничать со следствием.

Также на сайте ведомства размещено видео с "изменницами", при этом их лица скрыты. Каждая рассказывает историю своей "вербовки" закамуфлированным голосом. Одну "шпионку" якобы завербовали в Горловке, другую – в городе Антрацит, третью – в Санкт-Петербурге.

Интересно, попадут ли под прицел СБУ украинские актеры и певцы. Очень уж хочется увидеть профессиональную игру артистов малых и больших театров Незалежной. Не все же они подались в политики.

