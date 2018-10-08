Как СБУ провалилось с попыткой дискредитировать ЧВК "Вагнер"

Служба безопасности Украины потерпела сокрушительный провал, попытавшись дискредитировать бойцов так называемой ЧВК "Вагнер" и опубликовав список из 206 человек, якобы участвовавших в боевых операциях в Сирии и на Украине

Среди прочего СБУ заявила непроверенные цифры о 58 погибших в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора в ходе боевых действий в начале февраля этого года, хотя имен называется только восемь, да и сам этот тезис опровергается легче всего.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля 2018 г. позиции Сирийской Арабской армии (САА) подверглись нападению отрядов под руководством американских военных советников, организовавших на территории САР 26 лагерей по подготовке бывших боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Атаке предшествовала провокация со стороны "летучих отрядов" ИГ, направленная на то, чтобы вынудить САА и помогающих армии добровольцев ответить ударом на удар, а потом устроить "оборонительную операцию", вернее, массированный авиаудар по позициям правительственных войск.

То, что среди оборонявших Дейр-эз-Зор были бойцы ЧВК "Вагнер", никто не отрицает. Но вот первоначальные заявления о "сотнях" погибших там россиян не выдерживают никакой критики. Со временем даже проамериканские СМИ постеснялись такой огромной цифры – в отчете СБУ фигурирует уже 58 человек. Однако председатель "Лиги ветеранов военных конфликтов", по данным некоторых СМИ – один из руководителей ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев рассказал "Правде.ру", что на самом деле во время атаки погибли 14 российских добровольцев.

"В Сирии погибло 14 добровольцев. Никто никого не бросил. Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже", – подчеркнул Трошев.

Его слова подтверждает и расследование немецкого издания Der Spiegel, корреспондент которого опросил сотрудников госпиталя Дейр-эз-Зора. Они подтвердили, что после авиаудара к ним доставили тела около 10 погибших россиян. Учитывая, что доклады СБУ постоянно грешат неточными данными, особенно когда дело касается российских бойцов, информация немецкого журналиста выглядит куда более правдивой.

В целом же, по словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, своими "разоблачениями" украинские силовики добились лишь одного – страна наконец узнала имена героев, которые из года в год борются с мировым терроризмом.