Беспорядки помогут Киеву вернуть контроль над непризнанными республиками

Вашингтонские кураторы режима Петра Порошенко подсказали действенный, с их точки зрения, способ вернуть себе неподконтрольные территории. Для этого нужно создать в республиках "революционную ситуацию". Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.



"Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России. Она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс", – приводит слова бывшего военного "Обозреватель".

Романенко называет неприемлемыми для Украины варианты урегулирования ситуации, предлагаемые Россией. Но он призывает действовать хитростью.

По словам экс-замначальника Генштаба, Киев может сделать вид, что согласен на план Москвы, но соглашается лишь при условии его постепенного выполнения. "То есть говорить, что мы совсем отказываемся, не нужно. Но мы говорим, что максимум, на что мы готовы, – это поэтапное решение вопроса. А там либо ишак сдохнет, либо султан помрет", – пояснил Романенко.

Тем самым Киев показывает, что он не намерен занимать конструктивную позицию для решения донбасского вопроса, не собирается выполнять минские договоренности и желает лишь как можно дольше затягивать ситуацию.

Едва ли не каждый украинский политик предлагает свой план действий в Донбассе. Так, ранее советник министра по временно оккупированным территориям Александр Левченко предложил запустить в донбасские республики миротворцев, которые, по его словам, разоружат армии ДНР и ЛНР за два месяца.

В июне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отмечал, что операция по возвращению Донбасса под контроль Киева должна быть полицейской, без применения военных сил. Однако российские эксперты считают такие заявления лишь прикрытием для настоящей карательной операции.

"Естественно, Арсен Аваков, понимая, что он не контролирует сегодня ситуацию в Донбассе и утрачивает контроль над проектами по "отжиму" собственности, ресурсов и всего остального, всячески пытается политическими шагами лоббировать свои интересы. Что касается перспектив того, что Арсен Аваков и подконтрольные ему подразделения вновь возглавят эту операцию и начнут некую карательную зачистку, на мой взгляд, пока это область политической риторики", – заявил РИА ФАН эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации. Поэтому все требования Киева о выводе российских войск с украинской территории в Москве считают неадекватными.